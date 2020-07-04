Bahçeli eylemci avukatlara sert çıktı: ‘Sarı Yelekliler’e özenmeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, baroların eylemini eleştirerek ‘hiç kimsenin Fransa’daki Sarı Yeleklilere ya da Gezi benzeri kalkışmaya özenmemesi gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

AKP, bir kentte birden fazla baro kurulmasına olanak tanıyan yasa tasarısını Meclis’e sunmuştu. Baro başkanları da dün Meclis’e giderek komisyon görüşmelerine katılmak istemiş ancak içeri alınmamıştı. Bazı avukatlar da Ankara adliyesi önünde toplanarak Meclis’e yürümek istemiş ancak izin verilmemişti.

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Yazılı açıklama yayınlayan Bahçeli, ‘kendi çıkarları olunca demokrasiyi hatırlayıp, olmayınca despotluk suçlaması yapan baronlar’ın Meclis kapısında ‘sergiledikleri’nin ‘talihsizlik ve ilkellik’ olduğunu ifade etti.

MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye’nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir. Hiç kimse Fransa’yı kasıp kavurmuş Sarı Yelekliler’in eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır.”

‘Demokrasi hakim olmalı’

Bahçeli, çoklu baroya imkan tanıyan yasa tasarısına da şu sözlerle karşı çıktı: “Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır. Demokrasi baro yönetimlerine kusursuz şekilde hakim olmalıdır. Savunma kavramı Türkiye’ye saldırı ve suikast kılıfı haline getirilmemelidir. Aklıselimin öne çıkıp anlaşma ve uzlaşma dinamiklerinin egemen olması temennimizdir.”