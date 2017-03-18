Bahçeli, ‘Evet’ için alana indi: ‘Tek adam’ diyenlerin tarih cahili oldukları ortada

MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesinde ilk mitingini Elazığ’da gerçekleştirdi.

“Türkiye kuşatma altındadır” diyen Bahçeli, ‘rejim değişiyor’ eleştirilerine şöyle yanıt verdi: “Bizim nezdimizde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ diyen her vatandaşımız aynıdır. Ama bu defa ‘Hayır’da hayır yoktur. ‘Rejim değişecek’ diyorlar, külliyen yalandır. Değişecek olan sadece hükümet sistemidir. ‘Federal sistem gelecek, üniter yapı bozulacak’ diyorlar. Tümden iftira, tümden haya mahsulüdür. MHP varken Türkiye’yi federasyona sürüklemeye hiçbir işbirlikçi, yabancı ajanının gücü yetmeyecektir.”

Anayasa’nın ilk dört maddesinin güvence altında olduğunu öne süren Bahçeli, şöyle devam etti: “İlk dört madde güvencededir. ‘TBMM etkisiz hale getirilecek’ diyorlar. Bu da uydurmadır. Yargı yanlı davranmaktan kurtarılacaktır. ‘Tek adam’ diyenlerin tarih cahili oldukları, geçmişimizde dahi bunun görülmediği ortadadır. Biz 2007’de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine karar verilmesinin ardından yeşeren sistem tartışmalarını bitirmek için ‘Evet’ diyoruz.”

‘Kılıçdaroğlu’nun uykuları kaçacak’

16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ diyenlerin kaybedeceğini iddia eden MHP lideri, “Bu ‘Evet’ler, ana muhalefet partisi başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uykularını kaçıracaktır. Bu ‘Evet’ler, terör örgütlerini bozguna uğratacaktır. Hazmedemeyenler dağılacak ,16 Nisan’da Türkiye kazanacaktır. Türk milleti muhteşem iradesi ile geleceğini şekillendirecektir” diye konuştu.