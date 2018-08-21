Bahçeli ‘erken yerel seçim’ talebini kestirip attı: Türkiye’yi kaosa sürüklemek olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’li yöneticiler ve medyadaki AKP’li yorumcular tarafından dile getirilen yerel seçimlerin erkene alınması ile ilgili öneri ile ilgili “Erken yerel seçim Türkiye’yi kaosa sürüklemek olur” dedi.

AKP’li yetkililer yerel seçimlerin erkene çekilmesi gerektiğini zaman zaman gündeme getiriyor ama muhalefetten destek gelmeyince konuyu kapatıyor. En son AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Erol Kaya “Yerel seçimin erkene alınması zor ama Türkiye’nin koşullarına baktığımız zaman ekim ya da kasım olması lazım” demişti. Kayşa’nın ‘zor’ diye bahsettiği durum, seçimin erkene alınması için CHP’nin desteğine ihtiyaç olması. Çünkü seçimin erkene alınması ancak anayasa değişikliğiyle mümkün.

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Bahçeli, Kurban Bayramı vesilesiyle MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli yerel seçimin erkene alınması ile ilgili taleplerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Şu an Türkiye çok önemli ekonomi ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda, bazı çevreler seçimi gündeme getiriyorlar. Mahal idareler seçimini gündeme taşıyorlar. Bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Geçmişte erken seçimi düşünen bir siyasi hareket olarak genel seçimlerde her zaman ifade ettiğimiz şekliyle ama şimdi 31 Mart 2019’da en geç mahal idareler seçimlerinin yapılması lazımdır. Bunu seçim takvimiyle ilişkilendirdiğinizde, 1 Ocak 2019’da mahal idareler seçim takvimine girmiş olacaktır.

Hal böyle olunca, zaman çok dardır. Hele hele her partinin 20 bine aşkın belediye başkanı, meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak, tamamen Türkiye’yi bir kaosa sürüklemek olur. Bunun için mahal idareler seçimi zamanında yapılmalıdır.”

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‘Partiler arası ittifak olmaz’

AKP ile MHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yaptıkları Cumhur İttifakı’nın bir benzerinin yerel seçimlerde yapılıp yapılmayacakları da ayrı bir tartışma konusuydu. Bahçeli bu konuda da şöyle konuştu: “Siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz. Çünkü her ilçe ve beldede ortaya çıkmış olan adaylar, ya akrabalarıyla, ya köylüsüyle bir dayanışma içerisinde bulunarak seçimi sürdürmektedir. Bunlar içinde değişik partilerden insanlar da bulunmaktadır. Yani doğal bir ittifak adayın ve belediye meclis üyesi insanların varlığıyla sağlanmaktadır. Bazıları vardır hiç oy alamamaktadır, bazıları hiç beklenmediği yerden oy almaktadır. Bunu partiler arasında bir ittifak şeklinde yorumlayarak, işte birilerinin millet ittifakıyla tekrar yarışa sokma hevesi kursaklarında kalır. Böyle bir şey olmaz. İsterse denesinler millet ittifakını… Değişik adaylar çıktığı zaman ne CHP ne de diğerleri o adaylar arasında bütünlük sağlamakta güçlük çekerler. İşin tabiatı bu.”