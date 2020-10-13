Bahçeli, erken seçim için ‘hezeyan’ deyip ‘cumhur ittifakı’yla kutlu yarınlar vadetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısına yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Daha çok söyleyeni değil söyleteni merak ediyorum. 2023’te cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a ‘terörist’ demeyi sürdürürken Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: “Peki, terörist Demirtaş’ın hakkındaki iddiaları göğsüne asacağı şeref madalyası gibi gören CHP genel başkanından ses çıktı mı? Kılıçdaroğlu, şereften ne anlıyor, şeref deyince aklına ve hatırına ne geliyor? Hayata ve doğaya kasteden hainlerin elebaşı Demirtaş’la ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar, evlerinin kapılarını açmak için hazır kıta bekleyenler, sorarım sizlere, nasılsınız, iyi misiniz?”

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‘Seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşacaksın?’

Bahçeli konuşmasında, CHP liderinin kendisine yönelik ‘erken seçim çağrısı yapma’ önerisini ‘sipariş ve hezeyan’ diye niteledi..

MHP lideri, ‘kaçış sendromu’ yaşadığını öne sürdüğü Kılıçdaroğlu’nun düne kadar ‘erken seçime karşı olduğunu’ söylediğine işaret etti: “Seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşacaksın, sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler? Ankara’dan bir Bişkek mi çıkarmayı düşünüyorsun? Buna mı hazırlanıyorsun? Osman Kavala’ya duyduğun sempatinin altında yatan asıl neden Sorosçuların desteğini mi almak?”

‘Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var’

Erken seçim tartışmasının ‘boşuna emek ve nefes israfı’ olduğunu söyleyen Bahçeli şöyle devam etti: “Biz erken seçim talebini söyleyenden daha çok söyletenleri yani sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz. Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. MHP, genel seçimlerin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının haziran ayında kurulmasından yanadır.”

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Bahçeli, anket aldatmalarını milletin iradesinin yıkıp geçeceğini söyledi.

MHP lideri konuşmasını şöyle noktaladı: “Kim aday olursa olsun, hangi partiler zilletin çatısı altına sığınırsa sığınsın, parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolar yaparsa yapsın, nafiledir; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacak, geleceğin rotası Cumhur İttifakı’nın fedakarlıklarıyla çizilecektir. MHP, sözünün eridir. 2023’de cumhurbaşkanı adayımız sayın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır, Türk milleti ‘cumhur ittifakı’yla kutlu yarınlara yürüyecektir. Hiç kimse ülkemizin hızını kesemeyecek, ekonomide yıkım ve kriz çığırtkanlığı yapanlara, yalan ve umutsuzluk aşılayanlara aziz millet varlığı icazet vermeyecektir. Türkiye salgını da bertaraf edecek, etrafındaki çemberi de yaracaktır.”