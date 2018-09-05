Bahçeli Erdoğan’ı ‘şer’le korkuttu: Sistem tartışmaya açılabilir

Yerel seçimlerde olası ittifakları değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İstanbul, Ankara ve İzmir’in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açabilir” dedi.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, Bahçeli, önceki akşam MHP Başkanlık Divanı’nda yerel seçimde ittifak ve af konusunu değerlendirdi.

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MHP lideri yerel seçimde ittifaka kapı aralayan çıkışına ilişkin olarak, “Ülkenin geleceğine yönelik hassasiyetlerimizi pazarlık konusu yapmayız” ifadesini kullanarak “İstanbul, Ankara ve İzmir’in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açabilir. Kayyum yönetimindeki belediyelerin de PKK’nın siyasi uzantılarında kalması uluslararası arenada sıkıntılı bir mesaj ve görüntü oluşturur” dedi.

Bahçeli, AKP’nin tutumunun ittifak konusunda belirleyici olacağına dikkat çekerken, ekonomik krize rağmen seçimin zamanında yapılması gerektiğini belirtti.

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MHP lideri daha önce de AKP’ye yerel seçimlerdeki ‘cumhur ittifakı’nı devam ettirme çağrısı yapmış, ‘genel seçimlerde elde edilen kazanımların korunması gerektiğini’ belirtmişti.

MHP: Hedefimiz genel af değil infaz sürelerinde değişiklik

Bahçeli, AKP’lilerin “Gündemimizde yok” dediği af teklifine ilişkin olarak da “Sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.

Af tekliflerinin, infaz sürelerinde değişiklik içerdiğini, dolayısıyla genel af olarak algılanmasının yanlış olacağını ifade eden Bahçeli, “Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım” dedi.