Bahçeli, Erdoğan’dan kabul görmeyen ‘af talebi’nin arkasında

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul görmeyen af talebinin arkasında durdu.

Bahçeli, ‘çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç’ olmak üzere ‘genel af’ çağrısında bulunarak şöyle devam etmişti: “Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?”

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Erdoğan da bu çağrıya karşılık “Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok” demişti.

Bahçeli ‘sözünün arkasında’

Bahçeli, bir kez daha talebini dillendirdi.

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MHP lideri şunları kaydetti: “Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Allah’ın izniyle affın çıkacağına inanıyorum.”