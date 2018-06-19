Bahçeli: Erdoğan ve AKP’ye yönelik geçmişte ne söylediysem arkasındayım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik geçmişte sarfettiği sert sözlerin hala arkasında olduğunu söyledi.

Bahçeli NTV-Star TV ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan’a yönelik geçmişte söylediği hakaret davalarına konu sert sözlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Erdoğan ve AKP’ye yönelik geçmişte ne söylediysem arkasında duruyorum. Ama 15 Temmuz’dan sonra geçmişte şunu söylemişti, bunu söylemişti olmaz. O gün ne söylediysem o günkü şartlarda geçerlidir” dedi.

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AKP’lileri neden uyardı?

Bahçeli daha önce Cumhur İttifakı ortağı AKP’li milletvekillerine yönelik yaptığı uyarının gerekçesini de “AK Parti’den bazı isimler halkla konuştukları esnada ne cumhurbaşkanını ağızlarına alıyorlar ne de ittifakı. Sadece AK Parti’nin Meclis’te güçlü kalmasını hedefliyorlar. Bunu saptırıp MHP’ye verilecek oyları alma çabasındalar. İsim söylersem fitneye biz de katılmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Erdoğan’ın kaldırılacağını açıkladığı OHAL ile ilgili de “FETÖ ve PKK’nın kökü kazınmadan OHAL kaldırılmamalı” dedi.