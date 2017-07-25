Bahçeli ‘endişeli’: Sinagoglara saldırı din ve vicdan hürriyetine darbe 

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mescid-i Aksa’da yaşananların ardından sinagogları hedef alan saldırıları eleştirdi.

İsrail’in Mescid-i Aksa’nın girişlerine metal dedektör koymasının ardından güvenlik güçleri ile Filistinli Müslümanlar arasında çatışma çıkmıştı.

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Türkiye’de ise İsrail’in uygulamalarını Türk Yahudileri’ne mal eden Alperen Ocakları üyesi bir grup, Neve Şalom Sinagogu’nun önünde “Buraya giremezsiniz” tehdidini savurduktan sonra ibadethaneye taş ve tekmelelerle saldırmıştı.

Bir başka grup da Ahrida Sinagogu önüne x-ray cihazı bırakmıştı.

‘Endişeyle izliyorum’

Sinagog saldırıları için “Elimizi zayıflatmakla kalmayacak, din ve vicdan hürriyetine darbe olacaktır” diyen Bahçeli şöyle devam etti: “Bunu da doğru göremeyiz. Bu yüzden son günlerde medyaya yansıyan bazı müessif hadiseleri endişeyle izlediğimi özellikle belirtmek isterim. Musevi vatandaşlarımızın dini tercih ve inanç haklarına gelecek zayiat bilinsin ki Türkiye’ye yakışmayacak, Türk milletiyle bağdaşmayacak bir çirkinliktir. Buna da asla onay veremeyiz.”