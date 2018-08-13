Davet Bahçeli’den: İYİ Partili Arkaz MHP’ye geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ı MHP’ye davet etti. Arkaz daveti kabul etti.

Arkaz, Meclis’teki yemin töreninin ardından Bahçeli’nin elini öpmüştü. İYİ Partili vekillerin Bahçeli’nin elini öpmesi sonrası, parti genel başkanı Meral Akşener “İlkelerimize uymayan partiyi terk etsin” demişti. İYİ Partili vekil, dünkü kongrede partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine yeniden seçilmemişti.

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AA’nın haberine göre Bahçeli’ye Arkaz’ın GİK üyeliğine alınmaması soruldu.

MHP lideri, Arkaz’ın kendisinin elini öpmesinin ardından ‘sistemli bir şekilde saldırılara maruz kaldığını ve dışlandığını’ söyledi.

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Bahçeli şu çağrıda bulundu: “Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.”

Teklifi kabul etti

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’a konuşan Hayati Arkaz, teklifi kabul ettiğini söyledi.

Arkaz, buna gerekçe olarak da şunları ifade etti: “Biz ülkücüyüz. Camiamızda liderlik çok önemlidir. On yaşımdan beri camianın içindeyim. Bütün ailem, babam dedem… 1969’dan beri içindeyiz. Bahçeli bizim liderimizdir. Genel başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim. Zaten MHP’nin ve Ülkü Ocakları’nın bütün birimlerinde çalıştım. Ülke meselesinde elimizi taşın altına koyarız. Bu teklif, çok büyük bir onurdur benim için.”

İYİ Parti kongresine gitmediğini anlatan Arkaz, Bahçeli’nin elini öpmesi meselesinin abartıldığını savundu: “Olay çok abartıldı. Bu da benim hoşuma gitmedi. Sonuçta ayrı partilerde olsak da Bahçeli benim büyüğümdür. Büyüklerime karşı saygılı bir insanım. Bizde terbiye önemlidir. Gereken neyse onu yaptım.”

Arkaz’ın MHP’ye geçmesiyle MHP 50 sandalyeye yükselirken İYİ Parti 41 vekile düştü.

İYİ Parti, MHP’den ayrılanlar tarafından kurulmuştu.