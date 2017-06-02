Bahçeli, eleştirilerin hedefindeki Akar’a ‘sahip çıktı’: Kırmamak, incitmemek lazım

MHP lideri Devlet Bahçeli, darbe komisyonu’na verdiği yazılı ifadenin ardından muhalefet partileri tarafından eleştirilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a ‘sahip çıktı’: “Komutanı kırmamak, incitmemek lazım.”

Genelkurmay başkanı komisyona sunduğu yazılı ifadede, bir binbaşının Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) yaptığı ihbarın, darbe planının bir parçası olduğunu düşündüklerini söylemişti.

CHP, Akar’ın ifadesini “Dişe dokunur bir şey yok” sözleriyle eleştirmişti.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, partisini takip eden gazetecilerle iftarda buluşan Bahçeli’ye Akar’ın komisyona verdiği yanıtlar soruldu.

Akar için “Darbenin muhatabı. İtiliyor, kalkılıyor, elleri kolları bağlanıp, götürülüyor. Ona bunu yapanları bırakıp, onunla uğraşmak doğru değil” diyen Bahçeli, terörle mücadele eden bir ülkenin ordunun bir arada tutulması gerektiğini söyledi.

MHP lideri şöyle devam etti: “Suriye ile Irak karmakarışık bir ortam içerisinde. Şu an Suriye ile Irak’la, ABD’si, Almanyası ile uğraşırken, komutanı tartışmaya açmak tarihi bir hata olur. Cesaretlendirmek, olayların üzerine gidebilme bilgi ve becerisine sahip olmak lazım. Çökertilmeye çalışılan bir orduyu ayakta tutmaya çalışıyor. Dimdik bir komutan. Devleti düşünmek lazım. Komutanı kırmamak, incitmemek lazım. Eleştirilecek adam mı kalmadı?”