Bahçeli duymasın: İlk vatandaş robot Sophia, Türkiye’ye geliyor

Dünyada bir ülkenin vatandaşlığını kabul eden ilk insansı robot Sophia, 19 Nisan’da Türkiye’ye geliyor.

Dünyanın en akıllı insansı robotu olan Sophia, Suudi Arabistan’dan vatandaşlık almıştı.

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Bu yıl beşincisi düzenlenecek ‘Marketing Meetup’ etkinliğine konuk olacak Sophia, iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelecek.

Türkiye’ye ilk kez gelecek olan Sophia, kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayıp Türkiye ile tanışacak.

Bahçeli tepki göstermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık iki ay önce gerçekleşen partisinin grup toplantısında, “Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen, robota dünyada ilk kez vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hakimiyet kurmuştur?” ifadelerini kullanarak Suudi Arabistan’a tepki göstermişti.

Yaşlılara ve ziyaretçilere parklarda yardım etmesi için Hong Kong merkezli ‘Hanson Robotics’ tarafından tasarlanan Sophia son olarak eklenen ünitelerle tam bir bedene kavuştu.

Göz teması kurmak ve insanları tanımak için kameraları ve özel yazılımı bulunan Sophia, sesleri algılayabiliyor ve insanlarla iletişime geçebiliyor.