Bahçeli de yanıt istedi: İki askerin yakılma videosu doğruysa teröristler yok edilmeli

IŞİD’in iki Türk askeri yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü videoya ilişkin iktidar kanadından net bir açıklama gelmezken, son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli hükümetten ‘izahat istedi’.

Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nda yaptığı konuşmanın büyük bölümünü ‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna ayırdı. Operasyonunun ‘kesinlikle zaferle taçlandırılması’ gerektiğini söyleyip, konuyu önceki gece yayınlanan IŞİD’in dehşet dolu infaz videosuna getirdi.

T24’ün aktardığına göre, Bahçeli, şunları söyledi: “IŞİD’li alçaklar kahramanlarımıza ölüm yağdırmaktalar. İki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet, eğer doğruysa IŞİD’in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri yok edilmelidir. El Bab, şerefsizlerin tepesine yıkılmalıdır. IŞİD’in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Şüphe derhal giderilmelidir.”

‘Terörle mücadele’nin partiler üstü bir konu olduğunu savunan Bahçeli, “Neredelerse bulup yok etmeliyiz. El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab’dan elimiz boş dönersek Diyarbakır’ı riske atarız” dedi.

IŞİD’in infaz videosuna ilişkin CHP dün Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma bakanlığına aynı gün içinde cevaplanması talebiyle yazı göndermiş ancak cevap alınamamıştı.

Ne olmuştu?

IŞİD kaçırdığı iki Türkiye askerini yakarak öldürdüğünü ilan etmiş, bununla ilgili olduğunu iddia ettiği bir video ve fotoğraflar yayınlamıştı.

Videoda, Türkçe konuşan bir IŞİD militanının örgüt propagandasısının ardından asker kamuflajı içindeki bir kişi Türkçe konuşarak isminin Sefter Taş olduğunu söylüyordu. Sefter Taş, 1 Eylül 2015’te Suriye sınırındaki Kilis sınır karakolunda IŞİD’le çıkan çatışmada kaybolan ve örgütün kaçırdığı sanılan askerin ismiydi. Taş’ın ailesi, basına konuşarak, oğullarının kurtarılması için yardım istemişti.

Diğer asker kamuflajlı ve yine Türkçe konuşan kişiyse isminin Fethi Şahin olduğunu, jandarma istihbaratta görev yaptığını söylüyordu. Ancak bu kişiyi örgütün kaçırdığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Videodaki örgüt militanı, Türkiye’nin bölgeden çekilmemesi durumunda eylemlerine devam edeceği uyarısında da bulunmuştu.

Video yayınlandıktan sonra sosyal medyada yer yerinden oynarken, internete erişimde kısıtlamalar başlamıştı.

Videonun ardından ana akım medya en ufak bir haber geçmezken, milli savunma bakanlığı, videonun incelendiğini açıklamakla yetinmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, İzmir’de yaptığı bir konuşmada olaya değinmeden El Bab operasyonunun devam edeceği sinyalini vermişti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise üç askerin IŞİD’in elinde bulunduğunu, bunun haricindeki bilgilerin teyide muhtaç olduğunu ifade etmiş, “Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz” demişti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da videosunun gerçek olup olmadığını bilmediğini söyleyip, topu savunma bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) atmıştı.