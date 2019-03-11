Bahçeli de ‘ezana ıslık’ iddiasını kürsüye taşıdı: Densizlik, akılsızlık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beyoğlu’nda 8 Mart akşamı düzenlenen kadın gösterisinde ezanın protesto edildiğini iddia ederek tepkisini seçim kürsüsüne taşıdı.

Fotoğraf: Reuters

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün gecesinde kadın örgütleri İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde yürümek isteyince polis tarafından dağıtılmıştı. Kadınların caddenin girişinde polis barikatına tepki gösterdiği anlarda yatsı ezanı okunmuş, bu anlara ilişkin görüntüler AKP’li medyada “Ezan protesto edildi” diye yansıtılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Bunlar ezan ve bayrak düşmanı” derken kadın örgütleri ezanın değil, polis barikatının protesto edildiği yönünde açıklama yapmıştı.

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Bahçeli, Etimesgut’ta seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada konuyla ilgili şu cümleleri kullandı: “8 Mart akşamı bir grup Taksim’de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler, bu akılsızlık, densizlik, vandallık, arsızlıktır. Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır. Mukaddes ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP’den ve İP’ten tepki geldi mi? HDP’den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, düşünmezler. Haktan ve hakikatten yana durmazlar.”