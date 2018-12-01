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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli de Erdoğan’a ‘jest’ yapacak: Cumhur ittifakı iyi gidiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ile sürdürülen yerel seçim ittifakı görüşmelerinin olumlu yönde sürdüğünü söyledi.

Fotoğraf: DHA

Meclis ve cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ‘cumhur ittifakı’ adıyla bir araya gelen AKP ile MHP, Mart 2019’daki yerel seçimde de ortaklık yapacak.

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MHP, Ankara, İstanbul ve İzmir’de AKP’nin adaylarını destekleyecek. MHP’nin ön plana çıkarılacağı kentler için de pazarlıklar sürüyor.

Bahçeli de ‘jest’ dedi

Partisinin genel merkezinde düzenlenen ‘Dünya Engelliler Günü’ etkinliğinin ardından gazetecilere konuşan MHP lideri Bahçeli, ittifakın içinde ‘gönül, ülke sevdası ve saygı olduğunu’ ifade ederken “Saygı kavramı içinde jestler de olabilir” dedi.

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İki parti yöneticilerinin zaman zaman bir araya gelerek çalıştığını dile getiren Bahçeli, çalışmaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Güney Amerika ziyareti sonrası sunulacağını dile getirdi.

MHP lideri “Şu ana kadarki gelişmeler olumlu, çalışmalar verimlidir. Cumhur ittifakı iyi gidiyor” diye konuştu.

Erdoğan da MHP’ye karşı ‘jest’ yapacaklarını söylemişti.

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