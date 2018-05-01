Bahçeli de CHP’nin adayını bekliyor: Sabrı taşırdı, millet merak ediyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayını duyuracak CHP’nin ‘sabrı taşırdığını’ söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun adaylığını değerlendiren Bahçeli, adaylığın ‘hayırlı olmasını’ dilerken, Karamollaoğlu’nu “Son yılların en popüler siyasetçisi” sözleriyle tanımladı.

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MHP lideri, “Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak” dedi.

‘Sabrı taşırdı’

Bahçeli’nin gündeminde CHP de vardı.

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MHP lideri, adayını henüz açıklamayan CHP için “Sabrı taşırdı. Millet merak ediyor. Bir gün CHP önünde halk toplanacak. ‘Artık açıkla şu adayı’ diyecekler” dedi.

Seçim güvenliği

MHP genel başkanı, seçim güvenliğine ilişkin şunları söyledi: “Bütün siyasi partilere bu manada sorumluluklar düşer. YSK bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleriyle, partilerin temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur. Ama esas seçmene düşer bu. Seçmen çok sabırlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyunu kullanma hakkına kavuşursa seçim güvenli demektir.”