Bahçeli de CHP, TTB ve imzacıları hedefe koydu: PKK’nın ne kadar çok kolu varmış!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ üzerinden hem CHP’yi hem imzacıları hem de Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) hedef aldı.

Twitter’dan açıklama yayınlayan Bahçeli, ‘harekattan rahatsızlık duyan bildik çevrelerin marjinal seviyede de olsa belli olduğunu’ belirterek CHP’nin Türk bayrağının Burseya Dağı’da dalgalanmasından gocunduğunu, bunu hepsinden beter olduğunu savundu.

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CHP’nin harekatta mesafe alındıkça sancılanıp korkuya kapıldığını, Türkiye’nin fiilen cephede olduğunu, CHP’ninse cephe gerisinde pusu kurduğunu öne süren MHP lideri, “CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK’yla yatmış, PYD-YPG’yle uyanmıştır” dedi.

‘Herkes’e salvo…

Harekatı sulandırmak istediğini söylediği CHP’nin ÖSO’ya kulp taktığını, bazen de mücadeleyi kötülemek için hayal mahsulü iddialara bel bağladığını belirten Bahçeli, ‘Savaşa hayır’ diyen 170’ten fazla imzacıya şu sözlerle seslendi: “CHP bunu yapar da, çeyrek porsiyon 170 sözde aydın ve eski siyaset artığı durur mu? Durmadıklarından olacak ki, Kandil’de hazırlanmış bir bildiriye imza atıp savaşın durdurulmasına, sorunların diyalogla çözülmesine davetiye çıkarmışlar! Hayasızlığın bu kadarına ancak pes denir.”

MHP liderinin hedefinde, harekata karşı çıkan TTB de vardı: “Peki, Türk Tabipler Birliği’ne ne oluyor? İşaret ettikleri savaş nerede, tavsiye ettikleri barış kimlerle? Şehide ağlamazlar, teröre tepki göstermezler, ama sırayı terörle mücadele aldı mı mayalarının gereğini yapıp ayağa kalkarlar. Bereketsizlik, nimet bilmezlik işte budur. Meğer PKK-PYD-YPG’nin ne kadar çok kolu varmış! Nasıl da sızmışlar, tıpkı FETÖ gibi, nasıl da her yere yuvalanmışlar. Merakım odur ki, haini bu kadar bol ve çok başka bir memleket var mıdır? Aziz Atatürk diyor ki: ‘Eğer şunun bunun teveccühünden güç almaya tenezzül ederseniz, halinizi bilmem, ama geleceğiniz çürük olur.’ Özgürlük ve demokrasi iddialarıyla Türk düşmanlarının eteğinin altına saklananlarla ortak bir gelecek, ortak bir değer, ortak bir hedef yoktur. Zeytin Dalı Harekatı turnusol kağıdı işlevi görerek; kirli emelleri, kararmış yüzleri deşifre etmiştir. Taraflar netleşmiş, tavırlar netleşmiş, tahrik ve tahrip hevesliler kesinleşmiştir. İnanıyorum ki, Türk milleti bu sefil ve sefihleri affetmeyecek, kazıyıp dağıtacaktır.”

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