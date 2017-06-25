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Bahçeli, darbe davaları bitsin istedi: Bomba atan belli, atıldığı yer belli


 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, darbe girişimi davalarının ‘daha fazla uzatılmaması’nı istedi.

Fotoğraf: DHA

Bayram namazı sonrasında Alparslan Türkeş’in mezarına giden Bahçeli, 15 Temmuz’u ‘katliam ve ihanet günü’ diye niteleyerek şunları söyledi: “15 Temmuz katliam ve ihanet günüdür. O günden bu güne 346 gün geçmiştir. 21 gün sonra 15 Temmuz darbe teşebbüsünün birinci yılı anılacaktır. Böyle bir süreç çok yönüyle değerlendirmelidir. 346 gün içerisinde ne olmuştur, darbenin bütün tesirleri kaldırılmış mıdır? Türkiye bir normalleşme ve istikrar sürecine girmiş midir? Bu gibi konular için üç günlük bayram süreci başta ülkeyi yönetenler olmak üzere hepimizin değerlendirme yapacağı ve düşüneceği bir gün olmalıdır.”

Önümüzdeki günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, darbe girişimine ilişkin davaların nihayete ermesini istedi: “249 şehidimizin 2 bini aşkın gazimizin katliamına vesile olan davranışların mahkemeleri fazla uzatılmamalıdır. Bomba atan belli, atıldığı yer belli, şehidimiz belli hala mahkemede bu sürüncemede bırakılıyor.”

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