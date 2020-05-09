Bahçeli: Cumhur ittifakı oyunu bozdu; CHP ekonomik tetikçilere kucak açıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’ye yüklenerek “Virüse karşı yüksek bir mücadele sergileniyor. CHP ise ekonomik tetikçilere, demokrasi düşmanlarına, küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıp gel gel yapıyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Twitter’dan açıklama yapan Bahçeli, CHP ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Samimiyetsiz olduklarından yüzlerine demokrasi boyası sürerler, kafalarına özgürlük hunisi geçirirler, siyasetlerine zincir vurdururlar, sonra da darbeyi çağrıştıran şifreli mesaj verirler. KOVİD-19 salgınından medet uman, virüsten iktidar çıkarmayı hesaplayan yoz, fos ve fason bir zihniyet Türkiye düşmanlarına gözcülük, sözcülük ve siyasi muhbirlik yapacak düzeyde kökünden ve özünden kopmuştur. CHP budur, çeperine tutunup çevresine doluşanlar da aynıdır.”

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‘CHP ekonomik tetikçilere kucak açıyor’

CHP’nin ‘demokrasi düşmanlarına kucak açtığını‘ söyleyen MHP lideri açıklamasını şöyle sürdürdü: “Artık bu CHP bayatlamış, bayağılaşmış, küflenmiş, basbayağı kokmaya başlamıştır. Türkiye bir felaketin kuşatmasını yarmak için adeta çırpınıyor. Milli dayanışma hayranlık uyandırıyor. Virüse karşı yüksek bir mücadele sergileniyor. CHP ise ekonomik tetikçilere, demokrasi düşmanlarına, küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıp gel gel yapıyor.”

‘IMF ile kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyor’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başarılı bir iş çıkardığını kaydeden Bahçeli şunları söyledi: “Türkiye ekonomisi yakın zamanda dört şiddetli operasyona maruz kaldı. Ağustos 2018, Mart 2019, Ekim 2019 ve 6 Mayıs 2020. Hafıza kayıtlarımızda mahfuzdur: 2000 ve 2001 krizlerinde hangi ayak oyunları,hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmaktadır.

CHP’ye bakarsak iflas bayrağı çoktan çekilmiştir. IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak’a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş’in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar. Bir insanın damatlığıyla siyaset üretenler artık çürümüştür, sersefil hale gelmişlerdir.”

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‘Cumhur ittifakı her zorbalığa karşı çıkacak’

‘Cumhur ittifakı’nın ‘her zorluğa ve zorbalığa inançla karşı çıkacağını’ belirten Bahçeli şöyle konuştu: “Cumhur İttifakı her zorluğa, her zorbalığa inançla karşı çıkacak, karşı duracaktır. Ekonomik kriz-sosyal çalkantı-siyasal bunalım-darbe mekaniği Türk milletinin ve Cumhur İttifakı’nın kutlu varlığıyla altüst edilmiş, oyun bozulmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi çuvallamış, kaybetmiştir. Çıkarcıların karşısında imanla çarpan kalpler ittifak halindedir.”