Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor” ifadesine ilişkin, ‘Cumhur İttifakı’nın devam edeceğini ve ittifakın tekrar iktidar olmasını istediğini’ belirtti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmelerini izlemek üzere Meclise gelen Bahçeli, gazetecilerin, Kılıçdaroğlu’nun iddiasına ilişkin sorularını yanıtladı: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak.”

Reklam

Kılıçdaroğlu: Bahçeli ayrılma zemini arıyor olabilir

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Bahçeli ayrılma zemini arıyor olabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘HDP’nin kapatılması çağrısı’na ilişkin değerlendirmesi de sorulan Kılıçdaroğlu, “Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP’nin oylarında ciddi bir düşüş var, ayrılmak istiyor olabilir” dedi.

HDP hakkında kapatma davası açılırsa ne olur?

bunca şamataya ve boş lakırdıya neden olan parti kapatma meselesi, Anayasa ve SPK’de yıllar içinde yapılan çok sayıda değişikliğin ardından bugün artık neredeyse hiçbir ciddi hukuki etki doğuracak bir yaptırım türü değil.

Uzaktan eğitimin süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki uzaktan eğitimin, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak’a kadar devam edeceğini bildirdi.