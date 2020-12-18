Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor” ifadesine ilişkin, ‘Cumhur İttifakı’nın devam edeceğini ve ittifakın tekrar iktidar olmasını istediğini’ belirtti.

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2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmelerini izlemek üzere Meclise gelen Bahçeli, gazetecilerin, Kılıçdaroğlu’nun iddiasına ilişkin sorularını yanıtladı: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak.”