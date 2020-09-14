Bahçeli: ‘Corona’ rakamlarını yalanlayanlar, bildiklerini açıklamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği Covid-19 sayılarına ilişkin tartışmalara değinerek, “Açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır” dedi.

Bahçeli, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Reklam

“Ülkemizde corona virüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip, açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır. Şu yarım aydınlara bakınız, her konunun uzmanı kesilen cahil uzmanlara lütfen dikkat ediniz. Bunlar ki virüs allamesi kesilmişler, televizyon ekranlarında adeta dedikodu borsası kurmuşlar. Gece gündüz Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesini karalıyorlar. Ayıptır, yazıktır. Virüsü bilmezler, tıptan anlamazlar. Alakasız oldukları her konuda bilirkişiliğe kalkışırlar. Tek yaptıkları insanlarımızın moral seviyelerini aşağı çekmek, öldük, bittik, tükendik fitnesini rüzgar gibi estirmektir. Milletimiz bu kifayetsiz muhterislerden bıkmış usanmıştır.”

MHP lideri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın muazzam bir dirayetle çalıştığını belirterek, sağlık çalışanlarına da destek mesajı verdi.

‘Karamsarlığa gerek yok’

“Karamsarlığa gerek yok” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Bir kaşık suda fırtına koparmaya lüzum yoktur. Elbette hastalığı ciddiye almak lazımdır ancak salgına dikkat ettiğimiz kadar kötümserliğin salgınına karşı da uyanık olmak zorundayız. Yeter ki kurallara uyalım, yeter ki duyarlı olalım.”

Reklam

‘Feci vebal’

Kurallara uymamanın herkesin sağlığını tehlikeye soktuğunu belirten MHP lideri, şu ifadeleri kullandı: “Tavsiye edilen kurallara bilerek ve kasten uymadan toplum hayatına karışanlar insan sağlığını hiçe sayan vicdansızlardır. Eğlence merkezlerinde, gece kulüplerinde, düğünlerde, toplu taşıma vasıtalarında maske takmadan mesafe koymadan sorumsuzca hareket edenlerin virüsün bulaşmasına destek oldukları, insan ve toplum sağlığına kastetmeleri feci bir vebaldir.”