Bahçeli, Çakıcı’yı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü kurmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bahçeli, ‘genel af’ önerisini savunurken, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” demişti.

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Çakıcı, Bahçeli’nin sözlerine “Ömrünü adı gibi devlete adayan Sayın Bahçeli’nin Meclis’te benimle ve arkadaşım Kürşat Yılmaz’la ilgili ayrıca tüm kader mahkumları ile ilgili söylemlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye karşılık vermişti.

Kırıkkale Keskin Cezaevi’nde hapis yatan Alaattin Çakıcı, 19 Mayıs’ta rahatsızlanarak Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde mahkum koğuşunda tedavi altına alınmıştı. Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı’yı hastane odasında ziyaret ettiği, MHP’nin resmi twitter hesabından duyuruldu.

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Çakıcı 2004’ten bu yana cezaevinde.