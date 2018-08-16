Bahçeli bu defa tek deneyecek: Yerel seçimlerde ittifak ve ortak aday yok

Mart 2019’da yapılması öngörülen yerel seçimlere odaklanan MHP’nin, seçimlerde herhangi bir ittifak içerisinde olmayacağı ve ortak aday çıkarmayacağı belirtildi.

24 Haziran’daki seçimlere ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında AKP’yle birlikte giren MHP, yüzde 10 barajını aşarak Meclis’te 49 sandalye kazanmıştı.

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AA’nın haberine göre yerel seçimlerde gösterilecek adayların belirlenmesine yoğunlaşan MHP, bayramdan sonra çalışmalara başlayacak.

MHP’nin, aday olarak öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendirdiği, diğer yerlerdeyse az oyla kaybedilen, çok adayın olduğu ve halen belediye başkan adaylığı talebi devam edenlerle ilgili portföy oluşturduğu aktarıldı.

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Partide, aday belirlemede mevcut il ve ilçe belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin genel merkeze ulaşan ve bir nevi karne niteliğindeki raporların da etkili olacağı kaydedildi.

Seçime tek başına girecek şekilde hazırlanan MHP, seçimde AKP ile sadece ‘gönül ittifakı’ yapacak ve ortak aday çıkarmayacak.