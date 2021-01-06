Bahçeli: Boğaziçi’nden Gezi çıkarmaya niyetlenmek başı ezilesi bir komplodur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli protestolara neden olan Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasıyla ilgili “Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversite’sinden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur” dedi.

Fotoğraf: AA

“Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır” diyen Bahçeli ‘buna tahammül edemeyenlere‘ şanslarını fazla zorlamamaları, ‘anarşist projelere kapılmamaları’ tavsiyesinde bulundu.

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Atamayla ilgili protestoları ‘suni itiraz’ ve ‘organize tepki’ olarak nitelendiren Bahçeli “Rektör atamasını gerekçe olarak gösterip Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyenler terörizmin piyonları, öğrenci kılıklı bölücülerdir” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Bölücü ve yıkıcı odakların mihmandarı olmaları kepazeliktir” diyen MHP lideri fiillerinin cumhuriyet savcılarının görev alanına girdiğini belirtti.

‘İç ve dış çıkar gruplarının güdümü‘

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Darbe imaları, erken seçim dayatmaları, ekonomik sorunlardan siyasal sonuç elde etme gayretleri ortadayken, bunun üstüne üniversitelerde öğrenci olaylarının fitilini tutuşturma arayışları vatana ihanettir. Geçmişte pek çok defa yaşandığı üzere, üniversitelerde çıkan olayların siyasal bir hüviyet kazanması, ardından da iç ve dış çıkar gruplarının güdümüne girmesi ağır bedellere, öngörülemeyecek hadiselere neden olabilecektir. Muhataplarını ikaz ediyorum; 1980 öncesi yarım kalmış bir mücadeleyi bir vesileyle tamamlamaya hiç kimse tevessül etmemelidir.”

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Eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’un “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” sözlerini de değerlendiren Bahçeli şunları söyledi: “Bu ifadeler normal karşılanacak ve sineye çekilecek bir durum sayılamayacağı gibi vesayetçi ve anti-demokratik bir açmazdır. Sonuçları bakımından ve toplumsal bünyede açtığı derin yaralar itibariyle hiçbir darbe masum ve mazur gösterilemeyecektir.”