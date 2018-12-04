Bahçeli: Biz de gericiyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘gerici’ olduğunu söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Kılıçdaroğlu ve çevresi unutmasın, biz de gericiyiz. Biz de geri kalmaya seve seve hazırız Merhum Cemil Meriç ne diyordu? ‘Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanıp uçmak gericilikse, her namuslu insan gericidir“ ifadelerini kullandı.

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Bahçeli’nin bu sözlerinin hedefi ise geçen hafta Almanya’yı ziyaret eden ve ‘Türkiye’deki demokratlar yalnız bırakılmamalı’ başlık bir makale yazan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

‘Kılıçdaroğlu tutsak alındı’

Kılıçdaroğlu’nun ‘tutsak’ alındığını savunan MHP lideri, “Almanya’dan yardım dilenmek manda özlemi değil midir? Sayın Kılıçdaroğlu, aklına geleni işleme, her ağacı taşlama allah muhafaza kamyon farı görmüş tavşana dönersin. Seni ve zihniyetini MHP de kurtaramaz çürük ip de tutamaz” diye konuştu.