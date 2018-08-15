Bahçeli ‘başkan gibi’: Gülen iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebini ‘beyhude çaba’ diye nitelerken, “Eğer Pensilvanya’daki hain (Fethullah Gülen) ülkemize iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelecektir” dedi.

Bahçeli son günlerde yaşanan ekonomik çalkantıya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek ABD’ye yüklendi.

Reklam

‘ABD kaynaklı husumet ablukası’

MHP lideri, Türkiye’nin ABD kaynaklı husumet ablukasıyla karşı karşıya olduğunun net olarak görüldüğünü savundu: “Döviz kurlarının ardına gizlenip ülkemize kin ve nefret saçan mihrakların karalık senaryolarına şahit oluyoruz. Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir. İnfial vericidir. Her bakımdan isyan ettiricidir. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak amacıyla harekete geçen odaklar spekülasyon silahını çekmişlerdir. Türkiye kur üzerinden kurcalanmak, döviz üzerinden kundaklanmak istenmektedir. Buna tahammül edemeyiz, tepkisiz duramayız.”

Müttefik olmanın kavrayıcı bir adabı, kuşatıcı bir ahlakı, kuvvetli bir anlamı olduğunu ve tek taraflı işleyemeyeceğini dile getiren Bahçeli, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin mazisinin eski olduğuna vurgu yapmayı ihmel etmedi: “Türkiye her zaman sağ duyulu davranmıştır. Türkiye politikalarını ve stratejik pozisyonunu belirlerken müttefikliğe gölge düşürmemeye özen göstermiştir. Fakat aynı siyasi tutum ve ilkeli duruşu ABD yönetimlerinden göremediğimiz de hazin bir gerçektir. Ülkemiz on yıllarca ABD menşeili açık veya örtülü operasyonlara maruz kalmış, halen bununla da muhataptır.”

Reklam

‘Türkiye olağandışı bir saldırı altında’

ABD’nin başkanlık koltuğunda skandal ve saldırgan bir şahıs olduğunu belirten MHP lideri şöyle devam etti: “Beyaz Saray yönetimi denge ve denetimden uzaklaşmıştır. Hiçbir değer ve ölçüyü tanımamaktadır. Hiçbir kuralı takmamaktadır. Başına buyruktur, dayatmacıdır, kabadır, kontrolsüzdür. Hezeyandan hezeyana koşmakta, müttefikliği çiviye asmaktadır. İnsanlığın huzur ve esenliğini yakından tehdit etmektedir. ABD başkanı ve onun sağına soluna konuşlanmış para ve sermaye çeteleri Türkiye’nin ekonomi cephesini düşürmenin hedefine odaklanmıştır. Üzerimize doğrultulan döviz ve kur silahı buna işaret etmektedir. Trump müttefiklik hukukunu yok saymıştır. İki ülke arasındaki tarihi diyalogları Twitter açıklamaları kanalıyla dinamitlere kilitlenmiştir. Yaşananlar tek kelimeyle utanç vericidir. Yüz kızartıcı bir ayıp ve ahlaksızlıktır. Türkiye olağandışı bir saldırı altındadır. Bu saldırıların hedefinde Türk milleti yer almaktadır. Milli paramıza, milli ekonomimize saldırılar fren tutmaksızın devam etmektedir. Doymak ve kanmak bilmeyen bir ihtirasın pençesinde kıvranan Trump küresel sistemin çıban başı, küresel ekonominin istikrarsızlık odağı haline gelmiştir.”

Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye’yi teslim alacağını, geri adım attıracağını sanan evanjelist siyonist komplonun mutlaka bozgun yaşayacağını ifade eden Bahçeli, “Trump’ın sabah akşam Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir” dedi.

‘Bu papaz niye bu kadar mühim?’

MPP lideri pastör Brunson’ın serbest bırakılmamasıyla başlayan krizle ilgili olarak da şöyle konuştu: “ABD yönetimi büyük bir yanlış ve yozlaşmanın ortasındadır. Hata üstüne hata yapmaktadır. Trump, evanjelist bir papazın peşine düşmüştür. Bu papaz ki şaibelidir. PKK ve FETÖ ile bağlantıları sübut bulmuş bir şahıs ve suçludur. ABD yönetimi söz konusu papaz uğruna, bütün müttefiklik müktesebatını hiçe sayacak, Türkiye ile köprüleri atacak bir duruma gelmiştir. Bu papaz niye bu kadar mühimdir? Neden bu kadar ön plandadır? Nedir gizlenen? Hangi kirli ilişkilerdir üzeri bastırılan? ABD’yi gemileri yakmaya götüren asıl sebepler, ABD halkı ne zaman öğrenecektir? Bu kiralık şahsın karanlık irtibatları vardır ve bağımsız Türk mahkemelerinde hukuki süreç devam etmektedir.”

‘Pensilvanya’daki hain ülkemize iade edilirse…’

Bahçeli’nin ‘çözüm’ önerisi şöyle: “Tehditvari sözlere gerek yoktur. Fitneye de hiç lüzum yoktur. Eğer Pensilvanya’daki hain ülkemize iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelecektir. İki ülke de istediğini almış olacaktır. Mesele sadece papaz ise böylece konu kapanmış olacaktır. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun önünde herkes eşittir. Bu işin papazı mapazı yoktur. Trump ve çevresinin hevesleri beyhudedir. ABD yönetimi kalite ve karakterinin gereğini yapmaktadır. Trump ve sinsi yardımcısı Pence aşırı telaşlıdır. Türkiye’ye yaptırım uygulayacaklarını patavatsızca dile getirmişlerdir. Yanlarına aldıkları ekonomik tetikçi alçaklarla Türkiye’nin hisarlarında gedik açmak için kollarını sıvamışlardır. ABD yönetimi stratejik ortaklığa ihanet etmiş, kendi ayağına kurşun sıkmıştır.”