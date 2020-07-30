Bahçeli: Anıtkabir-Ayasofya hattında kutuplaşma yaratmak soysuzluktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayınladığı bayram mesajında, ‘Anıtkabir ile Ayasofya hattında kutuplaşma yaratmanın soysuzluk olduğunu’ savundu.

Fotoğraf: AA

Türk milletinin asırlardır irili ufaklı pek çok dış tazyik ve baskılarla oyalandığını belirten Bahçeli şöyle devam etti:

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“Ancak daha tuhafı içimizden çıkan, bizdenmiş gibi görünüp de karşımıza geçen, toplu saldırı ve suikastlara refakat eden kimlik ve kişilik kaybıyla malul odakların affı mümkün olmayan namertlikleri ve nimet bilmezlikleridir. Ayasofya’nın müze kalmasını isteyen müzelik ve müzayedelik siyaset ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bunlar arasındadır. Terör örgütleriyle demokrasi kisvesi altında dostluk ve yakınlık kuran işbirlikçiler bunlardan bazılarıdır. İkinci yüzyıla çağrı yaparken geçmiş Türk yüzyıllarını çiğneyen, milli ve manevi değerleri örseleyen tarihsiz, tabansız ve tahammülsüz siyasi güruhun bunlardan farkı yoktur. (…)

Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur.”

Erdoğan’a teşekkür etti

Türk ve İslam coğrafyalarının bugün istikrarsızlık içinde bocaladığına değinen Bahçeli şöyle devam etti:

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“İslamofobi ile Türkofobi hızla tırmanış halindedir. Kimi zaman diplomatik zorbalıklar, kimi zaman siyasi zorlamalar, kimi zaman ekonomik ablukalar, kimi zaman da tarihsel husumetler vasıtasıyla devasa bir medeniyet birikiminden, dev bir kültür ve inanç müktesebatından intikam için kuyruğa girenlerin hüviyeti bellidir. Esef verici bir durumdur ki, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif kinlerini pusula yapmış çevreleri, yüz hatları nefretle çizilmiş kötü niyetlileri deşifre etmekle kalmamış, bunların ipliğini pazara çıkarmıştır. Bu vesileyle Kurban Bayramı öncesi milletimize bir başka bayram yaşatan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in açılış sürecinde kararlı bir duruş, kesin ve kesintisiz bir tutum sergileyen Sayın cumhurbaşkanımıza da gönülden teşekkür ediyorum. “

MHP lideri, Türkiye’nin dünyanın ve içinde bulunduğu bölgenin çetin ve zorlu şartlarında olağanüstü bir diriliş ve yükseliş azmiyle öne çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye durmayacak, engellere takılmayacaktır. Bayramların coşkusuyla, milli birlik ve dayanışma ruhunun cesaret ve ferasetiyle hedeflerine adım adım vasıl olacaktır. Cumhur ittifakının muteber ve muhterem iradesi bunu sağlamaya hem mecbur hem de muktedirdir. “

Kurban bayramını kutlayan Bahçeli, corona virüsüne karşı önlemlerde dikkat edilmesi ve yola çıkanların kurallara uyması konusunda uyarıda bulundu.