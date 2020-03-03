Bahçeli: Alçak saldırıda Rus uçakları da vardı, kimi kandırıyorlar?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerine saldırıyla ilgili, “Alçak saldırıda Rus uçakları da vardı, kimi kandırıyorlar?” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türkiye’nin İdlib’den çekilirse Hatay’dan da olacağını ve Suriye’deki kavganın Anadolu’ya yayılacağını söyleyerek, “Bu alçak saldırının içinde Suriye, İran vardır. Hepsi birden cinayet devriyesine çıkmışlardır” diye konuştu.

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‘İhtiyaç olsun, silahımı kuşanır cepheye koşarım’

‘Aklının hep Türkiye’ olduğunu söyleyen Bahçeli, “Kendi payıma konuşuyorum, ihtiyaç olsun, silahımı kuşanır, bayrağımı alır cepheye koşarım. Son ana kadar cephede vuruşur, Allah nasip ederse şehit olurum” dedi.

MHP lideri, alınacak intikam olduğunu savundu: “Rejim unsurları saklanacak delik aramanın derdindedir. Türkiye İdlib’de savaş oyunlarının içinde değildir, buna niyeti de yoktur. Gaye vatandır, sınır, insan güvenliğidir.”

Kılıçdaroğlu ve Akşener’e yüklendi

“Bana değmeyen yılan bin yaşasın diyemeyiz, o yılanı yuvasında boğarız” diyen MHP lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de seslendi: “Sayın Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti sizin bunlara dair bir fikriniz var mıdır? Varsa kimlerin hizmetindesiniz? Hadi yok diyelim o zaman ne işiniz var Türkiye’de ne arıyorsunuz siyasette.”

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Bahçeli, CHP’yi gayri millilikle suçladı: “‘Şehitler tepesi boş kalacak’ diyerek küçülen müsrif CHP zihniyeti karşımızdadır. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay, demek şehitler tepesini boş tutacaksın öyle mi? Bize göre bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakarettir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türk askerine saldırının ardından “Şehitler tepesi boş kalmayacak” demiş, Kılıçdaroğlu da “Millet İttifakı’nda şehitler tepesi boş kalacak” diye yanıt vermişti.

‘Putin’in varmak istediği yer neresidir?’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmenin çok kritik olduğunu söyleyen Bahçeli şöyle devam etti: “Putin’in varmak istediği yer neresidir? Dalımızı kesenin damını yıkarız. Türkiye’ye yan gözle bakanın alnını karışlarız. Rusya’nın sıcak denizlere inme planı tarihi bir hedeftir. Şimdi de Suriye ve Libya üzerinden Afrika’ya açılma hedefi gizlemeyecek kadar berraktır.”

MHP lideri ABD’nin Rusya’nın stratejik hedeflerinden habersiz olmasının abesle iştigal olduğunu belirterek, “Suriye diye bir devlet fiilen yok hükmündedir. Eğer biz gitmezsek bir gün mutlaka onlar gelecekler, vatana ve millete kastedeceklerdir” diye konuştu.

’27 Şubat için tazminat ve özür gündeme getirilmelidir’

Bahçeli, Rusya dışişleri bakanının Türk askerlerinin olmaması gerektiği yerde olduğunu söylediği açıklamasını ‘yalan ve hezeyan’ diye niteledi: “Soçi Mutabakatı ile İdlib çatışmasızlık bölgesinin çizgisi çizilmiştir. Türkiye buna sadık kalmıştır. Sadık kalmayan İran, Rusya ve Esad’dır. Rusya’nın değişen şartlara göre sınır değiştirmeye çalışması masayı dinamit koymaktır.”

MHP lideri, Esad’ın koşulsuz geri çekilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Rusya zorba ilkelerini gözden geçirmeli, Astana ve Soçi’ye bağlı kalmalıdır. 27 Şubat için tazminat ve özür gündeme getirilmeli. M4 ve M5 karayolu müştereken korunmalı.”

‘İdlib’de Rusya ikili oynamakta’

Bahçeli, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’u da yalancılıkla suçladı: “İdlib’de Rusya ikili oynamakta, İran arkadan dolaşıp ateş etmektedir. Peskov, Türkiye’nin sorumluluklarını yerine getirmediğini söylemiştir. Bize göre halt etmiş, yalanlarına yenisini eklemiştir. Putin savaşmaya niyeti olmadığı, bunun için elinden geleni yaptığını söylemiştir. Saldırıdan önce Rusya’ya bilgi verilmesine rağmen Rusya yalanla inkar etmiştir.”

‘Hatay’a uzanan eli keseriz’

Bahçeli, Sputnik’in İngilizce sitesindeki ‘The Stolen Province’ (Çalınan şehir Hatay) başlıklı haberle ilgili şunları söyledi: “Gizli hedefler, sinsi arzular deşifre edilmiştir. Bu utanmazlıktır. Kim Hatay’a göz dikiyorsa, o gözü oyarız. Kim Hatay’a el uzatıyorsa o eli kökünden keseriz.”

‘Olmazsa Türk ordusu soluğu Şam’da almalı‘

BM ve NATO’nun ‘havanda su dövdüğünü’ söyleyen Bahçeli şöyle devam etti: “Uyarıyorum, Türkiye’nin şakası yoktur. Rusya ve Suriye Türkiye’nin sabrını daha fazla zorlamamalıdır. Türkiye Kızıl Elma şuuru ile ne olursa olsun hakkını savunacaktır. Siyaset ve diplomasi başardı, başardı. Olmazsa Türk ordusu soluğu Şam’da almalı. Esad’ın kafasına çuvalı geçirip, son darbeyi indirmelidir.”