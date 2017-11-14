Bahçeli, AKP’yle başkanlık mücadelesine devam: Sonuna kadar ve yan yana

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için AKP’yle ‘sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadele’ edeceğini söyledi.

‘CHP’nin Atatürk’ün adını anmaya yüzü yok’

Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

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Atatürk’ye yönelik ‘ilgi’den son derece memnun olduğunu söyleyen MHP lideri, CHP’ye çattı: “Aziz Atatürk’ün siyaset üstü kalması samimi dileğimdir. PKK, HDP ve FETÖ’nün yörüngesine giren CHP’nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır. Atatürk hiç kimsenin siyaset dövüşünün, sivri dilinin konusu olmayacaktır.”

‘MHP tepkisiz kalmayacak’

Geçen hafta söylediği “Yüzde 10 çok ağır” sözlerini hatırlatan Bahçeli şunları söyledi: “Şunu herkes bilsin ki, MHP’nin baraj maraj sorunu asla yoktur. MHP, selin önündeki kütük değil, bizzat selin ta kendisidir. Biz barajdan korktuğumuz için değil, Türkiye’nin 16 Nisan’dan sonra değişen hükümet etme sistemiyle birlikte ortaya çıkan siyasal zaruretten, olası ittifaklarla barajın delinmesinden dolayı düşüncelerimizi paylaştık. MHP, on yıllardır yüzde 10’luk barajın aleyhine kurgulandığını gayet iyi bilmektedir.”

Bahçeli sözlerini şöyle bitirdi: “Şayet önümüzdeki dönem bloklaşma sertleşir, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan’ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse MHP buna tepkisiz kalmayacak. Bu durum karşısında partimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi’yle, cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini tam tesis amacıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir.”