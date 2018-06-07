Bahçeli, AKP’li vekil adaylarına ‘parmak salladı’: Kendinize dikkat edin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’li vekil adaylarını uyararak “Kendinize dikkat edin” dedi.

Bahçeli, bugün partisinin Kayseri’deki istişare toplantısına katıldı.

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Burada uzunca bir konuşma yapan Bahçeli, sözü AKP’yle birlikte yaptıkları ‘cumhur ittifakı’na getirdi.

MHP lideri, şunları kaydetti: “Seçimlere çok az bir süre kaldı. ‘Cumhur ittifakı’nı gölgelemek, ‘cumhur ittifakı’nı dağıtmak, ‘cumhur ittifakı’ üzerinde oyunlar kurmak, bu vesileyle Yenikapı ruhu ve ittifak hukukunu zedeleyen özellikle AKP’li milletvekili adayları… Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İttifakımız, AKP ve MHP’dir. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle biliniz.”

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Bahçeli’nin ilgili açıklamaları 41.40’tan itibaren dinlenebilir…