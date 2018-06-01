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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli ‘af’tan vazgeçmiyor: Bayram öncesi adım atılması için gayret ediyoruz

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir ‘af’ çıkışı daha yaptı: “Temennim odur ki; inşallah Ramazan Bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz.”

Çakıcı ve Bahçeli (Fotoğraf: MHP)

Ramazan Bayramı, 14-18 Haziran tarihleri arasında.

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Bahçeli, parti genel merkezine teşekkür ziyaretine gelen Mahkum Yakınları Derneği heyetiyle görüştü.

MHP olarak ‘af’ konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Bahçeli, şu anda cezaevlerinde 235 bin mahkum ve tutuklu olduğunu ve bunların çoğunluğunun ‘kader mahkumu’ olduğunu savundu.

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Cezaevi şartlarının bu yükü taşıyabilecek durumda olmadığını belirten Bahçeli, Türkiye’nin ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’yle yeni bir döneme girdiğini söyledi.

MHP lideri şöyle devam etti: “Temennim odur ki; inşallah Ramazan Bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde, bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır, diye düşünüyorum. Allah hepinize sabır versin. İnşallah sonu da hayırlı olur.”

Bahçeli af istemişti

Bahçeli, ‘genel af’ önerisini savunurken, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” demişti.

MHP lideri geçen hafta da yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nin mahkum koğuşunda ziyaret etmiş, ağır hasta olduğunu öne sürdüğü Çakıcı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanması gerektiğini dile getirip şunları söylemişti: “Şimdi devlete ihanet edenleri adaylık için cezaevinden alacaksın, rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Nerede diğer mafyalar? Bu konular üzerinde samimi ve dürüst olmak lazım.”

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