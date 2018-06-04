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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli, ‘afla yatıp afla kalkıyor’: Gündeme almak zor değil

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af çağrısını yinelerken, ‘cumhur ittifakı’ndaki ortağı AKP’ye “Gündeme almak zor değil” diye seslendi.

Fotoğraf: Twitter

Bahçeli, ‘genel af’ çıkarılmasını önerirken “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” diye konuşmuştu. Hükümet bu öneriyi reddederken son olarak  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Şu an için bir af gündemde değildir. Hükümetimizin gündeminde şu an için yoktur” demişti.

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Gül’ün son açıklamasına karşın afta ısrarını sürdüren Bahçeli şöyle konuştu: “Af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Duruşumuzdan geri adım atmamız düşünülemez.Başbakan ile görüşmemizde aftan vazgeçtiğimize dair ima olmadı. Af konusu sosyal ve toplumsal ihtiyaç, af çıkarılmalıdır. Affı gündeme, almak zor değil.”  

Bahçeli seçim beyannamesine de affı aldıklarını hatırlattı.

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