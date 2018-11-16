Bahçeli ‘af’ isterken: Çakıcı’nın 24 adamı gözaltına alındı

Hükümlü organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yla irtibatlı olduğu belirlenen 24 şüpheli, 11 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

20 yıldır hapiste olan Çakıcı, son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisinin adını telaffuz ederek ‘genel af’ istemesiye gündeme gelmişti. Bahçeli Çakıcı’yı cezaevinde ziyaret de etmişti.

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Bahçeli, ‘genel af’ önerisini savunurken şunları söylemişti: “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?”

Polis cezaevi ziyaretinden sonra iz sürmüş

A.A.’nın emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çakıcı’nın Kırıkkale Cezaevi’nden Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledilmesinin ardından başkentte Çakıcı ile irtibatlı grupların faaliyete geçebileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

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K.A’nın, Çakıcı’yı cezaevinde defalarca ziyaret ettiği bilgisine ulaşan ekipler, takibe başladı. Teknik ve fiziki takip sırasında cezaevi civarında keşif yaptığı saptanan K.A’nın diğer illerden suç örgütü kurma, yağma, kasten öldürme, kumar oynanması için yer temin etme gibi suçlardan kaydı olan birçok şüpheliyi de Ankara’da topladığı belirlendi.

Çakıcı’nın talimatıyla Ankara’da organize olmuşlar

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından hareketleri adım adım takip edilen grubun, Çakıcı’nın talimatları doğrultusunda Ankara’da bir oluşuma gittiği ve örgüt üyelerinin kiralanan hücre evlerinde barındırıldığı ortaya çıktı.

Sansasyonel eylem hazırlığındaki suç örgütünün, eleman, para ve silah temin etmeye çalıştıkları, bu amaçla bir de kumarhane açarak işlettikleri belirlendi. Şüphelilerin kimlik ve adres tespitlerinin yapılmasının ardından harekete geçen özel ekip, Ankara, Çorum, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Osmaniye, Uşak, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis üniforması ve silahlar ele geçti

Ankara’daki üç ev ile Maltepe GMK Bulvarı’ndaki bir otele düzenlenen operasyonlarda K.A’nın da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin otelde düzenledikleri baskında silahlı çatışma çıkma olasılığı nedeniyle müşterileri güvenli bir noktada topladığı sonrasında şüphelileri yakaladığı öğrenildi. Şüphelilerle bir polis üniforması, 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği ve çeşitli çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi. Zanlıların, başta kumar ve haraç toplama olmak üzere illegal faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı, firari zanlıların yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.