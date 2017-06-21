Bahçeli ‘Adalet Yürüyüşü’ne Pensilvanya’yı ‘gösterdi’: Gidin, geri gelmeyin!

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü hedef aldı: “Yürüyün yürümesine de, aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin!”

Gelenekselleşen ‘Twitter mesaisinde’ gündemi değerlendiren Bahçeli, sözlerine şöyle başladı: “Yürüyorlar, yazıyorlar, yüksek perdeden atıp tutuyorlar; neymiş adalet yokmuş! Buna bir şey diyemem, ama bunu dillendirenlere lafım çoktur.”

Partisinin muhalif isimlerine “FETÖ’cülerle bir olup adaleti katledenler, özellikle partimize kumpas kuranlar; ne adaleti, ne ahlakı ağızlarına almasınlar,komik kaçıyorlar. MHP düşmanlarının 1,5 yıldır kılıktan kılığa nasıl girdiklerini, Türke nefret kusanlarla aynı kümede nasıl toplaştıklarını iyi biliyoruz” diyerek seslenen Bahçeli, ‘Adalet Yürüyüşü’ndeki isimleri asker ölümlerine ‘sessiz kalmakla’ eleştirdi.

‘Hisseli Hayırcılar Kumpanyası’ faaliyette’

Bahçeli sözlerini şöyle bitirdi: “Statükocular, eski konumlarını yitiren zevat zelzele geçirdikçe ‘Adalet’ diyor,sokaktan medet umup kaosa umut bağlıyor. Artık kör gözünü açtı. Yürüyün yürümesine de, aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin! Yürüyüşe yeni katılımcılar mümkündür, an meselesidir. Adaletsizlikten yakınan yeni yüzler var ya, Mao gibi yürüyüşe geçebilecektir. Nasıl olsa ‘Hisseli Hayırcılar Kumpanyası’ faaliyettedir. Hisse sahipleri yürüye yürüye nereye kadar gidecek, sabırla beklemek gerekecektir.”