Bahçeli açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.

Behçeli, Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlıyor…

Reklam

Bahçeli’nin “2019’da Erdoğan’ı destekleyeceğiz” dediği açıklamalarından satır başları şu şekilde:

‘Yüzde 10 barajı ağır’

MHP olarak şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ittifak konusunda her hangi bir görüşmemiz olmadı. Cumhurbaşkanlığından ittifakla ilgili bir görüme talebi olursa değerlendiririz, aksi takdirde istikrar için sorumluluğumuzu yerine getirme gayreti içinde oluruz.

Siyasi partilere ittifak yapma imkanı tanınmalı, seçim sistemine de bu ittifakın nasıl olacağına dair maddeler konulmalı.

Yüzde 10 barajı ağır bir barajdır. MHP’nin baraj diye bir sorunu yoktur. Mesele barajın aşılıp aşılmaması değildir.

Bugün ve yarın bazı gelişmeleri de göz önüne alarak seçim kanununda acaba bir ittifak kavramı yer alabilir mi, nasıl olabilir sorusunu soruyoruz. Partilerin siyasi kimliği ortadan kalkmadan, seçim haklarını kaybetmeden ittifak olmalı.

‘Cumhurbaşkanı adayımız yok’

MHP cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacak. MHP lideri aday olmayacaktır.

Yenikapı ruhuyla anayasa ve halk oylaması sürecinde beraber hareket ettik. MHP bu ruha sadık kalacak.

Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse o kendisinin bileceği iştir ama bu yeni ruha MHP sadıktır.

‘Kurulacak yeni hükümete destek verdik, şu kadar bakanlık isteriz’ gibi ahlaksız bir davranışın içinde olmayız. Cumhurbaşkanı kendisi bilir.

Türkiye’nin normal sürece geçene kadar erken seçimi konuşması doğru değil.

Sayın Abdullah Gül Bey’in, AK Parti içinde özel ve önemli bir konumu vardır. Türkiye’nin bugünkü konjonktüründe, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde engel teşkil etmemesi doğru olur. Kendisinin bir yanlış yaşamamasında, dolduruşa gelmemesinde fayda vardır.

CHP, İYİ Parti, HDP zaten bir arada, ittifak yapsınlar, yüzde 49’a sahip çıksınlar. Onların da önünü açıyoruz. Bu yüzden yasal zemine geçmekte fayda var.

Cumhurbaşkanı çok yoğun, MHP’nin gidip dördüncü parti olarak ittifak arıyoruz demesi yakışık olmaz.