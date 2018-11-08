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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli ABD’ye çıkıştı: Akıllarınca YPG’yi sivriltip PKK’yı sobeliyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin üç PKK yöneticisinin başına ödül koymasına ilişkin “ABD’nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘Rewards for Justice (Adalet için Ödül)’ kapsamında PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’a 5, Cemil Bayık’a 4, Duran Kalkan’a da 3 milyon dolar ödül belirlemiş, bu kişilerin yakalanmasına yardımcı olunmasını istemişti.

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Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan Bahçeli, “Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD’dir” ifadelerini kullanırken istemeleri durumunda PKK’lıları elleriyle koymuş gibi bulabileceklerini kaydetti.

‘ABD’nin maksadının başka, senaryonun da farklı olduğunu’ ifade eden Bahçeli, ‘yeni bir cambaz oyunu’nun sahnede olduğunu belirtirken “Akıllarınca YPG’yi sivriltip PKK’yı sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki; PKK=YPG’dir” diye yazdı.

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MHP lideri şöyle devam etti: “Hatta PKK=FETÖ=YPG’dir. PKK’lı teröristlerin başına ödül koymuşken, FETÖ’cüleri ne yapacaklar, hasıraltına nasıl itecekler? ABD ödül koymasına koysun, fakat terörle mücadelemize gölge düşürmesin, YPG ile FETÖ muhafızlığına heves etmesin. Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir.”

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