Bahçeli: ABD yönetimi tutarsız ve dengesiz; cumhurbaşkanımızın yanındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la yapacağı görüşme öncesinde ‘ABD yönetiminin tutarsız, dengesiz ve samimiyetsiz’ olduğunu söyleyerek, “Türk milleti tamamıyla sayın cumhurbaşkanımızın yanındadır” dedi.

Yazılı açıklamasında, iki ülke arasındaki kronik sorunların çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirten Bahçeli, “Trump’ın mektup anarşisi, yaptırım resti, aba altından sopa gösterme densizliği pişkince ve bayağı şekilde sürmektedir. Temsilciler Meclisi’yle senatodaki bir kısım Cumhuriyetçi senatörün Türkiye’ye bakışı arızalı, şaşı ve mesafelidir” ifadelerini kullandı.

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‘ABD’nin rotası terörizme açılmaktadır’

Bahçeli ABD’nin Türkiye’ye karşı terör örgütleriyle aynı cephenin içinde, aynı emelde olduğu söyleyerek, “ABD’nin rotası terörizme açılmaktadır. ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek politikalarını buna göre belirlemiştir” dedi.

ABD’nin PKK’yla beraber Suriye’deki petrol kuyularını ‘gasp etmek’ için birlikte devriye gezdiğini belirten Bahçeli, “ABD başkanının PKK/YPG’yi kollayan, ‘Mazlum Kobani’ kod isimli teröristbaşıyla müzakereyi dayatan, üslup ve seviyesi yerlerde sürünen 9 Ekim 2019 tarihli skandal mektubu eşi benzeri görülmemiş bir rezalet olarak milli hafızalara kazınmıştır” ifadelerini kullandı.

‘Kılıçdaroğlu’nun siyasi esareti korkunç boyutlardadır’

Bahçeli, Türkiye’nin çaresiz ve mahkûm ülke olmadığını vurgulayarak, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun siyasi esareti korkunç boyutlardadır. ABD’nin sesi, terör örgütlerinin nefesi, husumet cephesinin bekçisi gibi davranan CHP’nin kimlerle işbirliği içinde olduğu artık iyice bilinmektedir” dedi.

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CHP’nin Erdoğan’ın da katıldığı 10 milyon fidan dikilmesi etkinliğinden rahatsız olduğunu iddia eden Bahçeli şöyle devam etti: “Orman yakan teröristlerle, ağaca kıyan şerefsizlerle, vatan evlatlarına kurşun sıkan hainlerle kol kola girmesi, siyasi hesap içinde olması ayıp ve ahlaksızlıktır. ABD’nin telkin ve tesiri altındaki işbirlikçi ve şımarık muhalefet anlayışının Türkiye’yi Bolivya şartlarına sürükleme, sokakları karıştırma, intihar vakalarından toplumsal infial üretme arayışı vatan ve millete tescilli ihanettir.”

İmamoğlu’na ‘sahte kahraman’ benzetmesi

Cumhurbaşkanının ABD ziyaretini zaafa uğratmanın, tartışmaya açmanın ‘Türkiye’ye haksızlık ve hayasız itham’ olduğunu söyleyen Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘sahte kahraman’ olarak niteleyerek, “Temel atmama törenleri düzenleyip ucube siyasi sapmanın içine gömüldükleri bugünkü ülke tablosunda kimin milli kimin gayri milli, kimin haktan ve halktan yana kimin husumet ve hıyanetten yana olduğu hepten gün yüzündedir” dedi.