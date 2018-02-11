Bahçeli: ABD mermiyi namluya sürdü, duruşunun tarifi ‘düşmanlık’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin Suriye’deki yanlıştan dönmezse yaşanan durumun tarifinin ‘düşmanca’, duruşunun tanımının ‘düşmanlık’ olarak anılacağını söyledi.

MHP’nin Antalya’nın Manavgat ilçesinde il ve ilçe başkanlarının katıldığı üç günlük kampı sona erdi.

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Kamp sonunda basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, “Türkiye’nin PKK/PYD’yle mücadelesini tuhaf buluyormuş. Hatta daha ileri giderek, ‘Rakka’yı IŞİD’ten alan insanlar, hangi milliyetten, hangi inançtan olurlarsa olsunlar kahramandırlar.’ Komutan Funk, asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görmemiş, görmek istememiştir. Zira insan dedikleri, insanlık düşmanı insanlığın defolarıdır. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD’yle müttefiklik nasıl sürdürülecektir?” dedi.

‘ABD namluya mermi sürdü’

ABD’nin Türkiye’ye yapılan saldırıları teşvik ve tahrik ettiğini, en azından namluya mermiyi sürdüğünü dile getiren Bahçeli “ABD yanlıştan dönmez, tahrik, taciz ve terör tahkimatına devam ederse, durumunun tarifi düşmanca, duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır” diye konuştu.