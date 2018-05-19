Bahçeli, 24 Haziran’ı 19 Mayıs’la bir tuttu: Hayati öneme sahip

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran’daki seçimleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi olan 19 Mayıs 1919’a benzetti.

Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

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MHP lideri, ‘Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’dan itibaren başlattıkları yürüyüşle bezginliği ve bitkinliği yendiklerini, emperyalistlere diz çöktürmek için fedakarlıkta sınır tanımadıklarını’ kaydetti.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk harcı cesaretle karılmıştır” diyen Bahçeli, 19 Mayıs’ı ‘zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye, müstevliye yıldırım gibi çarpan Türk’ün kudretli yürüyüşü’ olarak niteledi.

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MHP lideri, cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen süre boyunca sergilenen istiklal kararlılığının, çok partili siyasi hayata geçişin ardından yeni bir evreye taşınırken hükümet etme sistemi değişikliğiyle bir kez daha ayağa kalktığını savundu.

Bahçeli, şunları kaydetti: “24 Haziran’da yapılacak olan seçimler ülkemiz açısından tıpkı 19 Mayıs 1919 tarihi gibi hayati anlam ve öneme sahiptir. Dün vatanı kurtarmak için sergilenen milli uyanış, bugün yine bir başka beka tehdidi altında ülkemizi yeniden kurtuluşa taşıyacak iradeyi ortaya koyacaktır. Ülkemizin hali hazırda karşı karşıya kaldığı badireler dikkate alındığında Cumhur İttifakı temelinde şekillenen tarihi ve milli mutabakata aziz milletimizin destek vereceğinden şüphemiz yoktur. 1919’dan 2018 yıla kadar geçen 99 yıllık dönem tarihin yeniden uyanışına ve büyük Türk milletinin dirilişine şahitlik etmiştir.”