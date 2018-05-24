Bahçeli ‘2001 krizi’ni hatırlattı: Aynı senaryo, hedef Ecevit idi, şimdi Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz kurlarındaki dalgalanmayı, 2001 yılındaki ekonomik krizin ardından dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in iktidarı kaybettiği erken seçim üzerinden yorumladı: “Aynı senaryo, hedefler farklı. Birisinde Ecevit idi, şimdi Recep Tayyip Erdoğan.”

Bahçeli, gazetecilerle iftarda bir araya geldi.

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Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın aktardığına göre, Bahçeli “Para piyasalarında çok şiddetli dalgalanmalar var. Dolar 5 TL’ye dayandı. Dışarıdan, içerden kaynaklı arkasında bir başka plan mı var?” sorusunu yanıtladı.

‘Siyasi kaos’ları kuvvetlendirecek tek unsurun ‘ekonomik kriz ve kaos’ olduğunu söyleyen MHP lideri, 2000 yılında ‘bazı siyasi olaylar’ın yavaş yavaş geliştiği ve ardından yaşanan ekonomik krizde ‘siyasi hedef’lerin hayata geçirildiğini savundu.

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‘Çok büyük değil, küçük bir anayasa’

Bahçeli şöyle devam etti: “Şimdi yine böyle bir küresel olgu Türkiye’de ekonomik yönden de sıkıntı yaratmayı amaçlamış görünüyor bana göre. Türkiye’de madem ki siyasi yönden bir istikrara ihtiyaç var, temel hak ve özgürlüklerin yeniden güçlendirilmesini istiyorsunuz, o zaman ekonomik krizi büyük bir oranda aşabilecek birlikteliği sağlayıp Türkiye’yi bu yönüyle bir çöküntüden kurtarmamız lazım. Bu çok önemlidir. Türkiye’de ekonomik kriz sadece iktidarı, iktidara destek verenleri, bazı STK’ları boğacak, diğerleri yaşayacak! Böyle şey olur mu? Çöküntü çöküntüdür. Çöküntünün altında kalan da çok zor durumlara düşer. Yurtdışına jurnallerseniz; bir takım çevreler hala Türkiye üzerinde oyunlar oynar bozgunculuk yapmaya çalışır.Türkiye’ye gelecek olan birtakım sermaye hareketlerini durdurup, geciktirmek gibi oyunlarla bir siyaseti neticelendireceklerini zannediyorlarsa o kimseye yar olmuyor. 2001 yılındaki siyasi olayları o zaman hükümette olmamız sebebiyle yaşadık.”

MHP liderine “Bu kriz doğrudan Erdoğan’ı yok etmek amaçlı mı?” diye soruldu.

“Durup dururken Ecevit gibi çok değerli bir siyasi şahsiyeti Türkiye‘de ne hale getirdiler, 2001 yılında. Bunu anlamak lazım” diyerek sözlerine başlayan Bahçeli, dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’le Ecevit arasında yaşanan ‘anayasa krizi’ni hatırlattı: “Çok büyük değil, küçük bir anayasa. Atsa ne olur atmasa ne olur. Fırtınalar koptu.”

‘Deniz Baykal görevde olsaydı hedef o olurdu’

‘Dikkatli olunması’ çağrısı yapan Bahçeli, “Bir şekliyle mevcut iktidarı, onun genel başkanı ve cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a husumeti geliştirme noktasında bir çaba var. Bu çabanın değişik unsurları falan da olabilir ama netice itibariyle gele gele ekonomik duruma geldiler” dedi.

‘Erken seçim çağrısı’nın arkasında ekonomik göstergelerin de bulunduğunu belirten MPH lideri, “2001 yılı ile benzerlik var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Senaryo aynı. Aynı senaryo, hedefler farklı. Birisinde Ecevit idi, şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Eğer Deniz Baykal Allah sağlık versin görevde olsaydı hedef o olurdu.”