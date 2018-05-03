Bahçeli ‘100 bin imza’yı iki bakana sordu: ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’ takip edildi mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı gibi seçmeni olduğunu’ da belirterek bu kişilerin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek kişilerin etrafında toplanıp toplanmayacağını sordu.

Bahçeli, darbe girişiminin ‘siyasi ayağı’nın hep tartışıldığını, darbe girişiminde bir ‘siyasi ayak’ olduğunu belirterek “Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur” dedi.

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CHP’den İYİ Parti’ye 15 vekil geçtiğini ifade eden MHP lideri, isim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘ısrarla’ 100 bin imzayla aday olacağını söylediğini aktardı.

Bilindiği üzere CHP’nin vekil transferi sonrası İYİ Parti, Meclis’te grup kurabilme şartını tamamlamış ancak Akşener cumhurbaşkanlığına imzayla aday olmak istediğini bildirmişti.

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‘Görevden alınanların aileleri var…’

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adalet bakanı ve içişleri bakanı, FETÖ’nün seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor. Etmezse 100 bin kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı etrafında kanaat oluşabilir.”

Sözlediklerinin önemli bir düşünce olduğunu belirten MHP lideri, “Yani FETÖ ile mücadele ediliyorsa, FETÖ de hala kendi ısrarını devam ettiriyorsa her konu değerlendirilmelidir” dedi.

Bahçeli, “İstihbari bir bilgi var mı?” sorusuna da “Hayır benim düşüncemdir” yanıtını verdi.

Akşener’in yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz imza toplayıp aday olmak için başvuru yaptı.

Adayların 4-9 Mayıs tarihlerinde 100 bin imza toplaması gerekiyor.