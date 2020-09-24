Bahçeden 350 kilogram avokado çalarken yakalandılar

Mersin’in Erdemli ilçesindeki meyve bahçesine giren iki kişi, yaklaşık 7 bin lira değerindeki 350 kilogram avokadoyu çalmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
AA’nın haberine göre jandarma ekipleri, Tömük Mahallesi Altınsahil mevkisinde, avokado bahçelerinden birinin etrafında gezen iki kişiden şüphelendi ve takip etti.
Bahçenin tellerinin bir kısmının keserek içeri giren şüphelileri, 18 poşet içindeki 350 kilogram avokadoyu çalarken yakaladı.
Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Avokadolar, bahçe sahibine teslim edildi.