Bahçedeki köpek vurularak öldürüldü: Sahibi ‘havlıyor’ diye uyarılmış

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, bir binanın bahçesindeki köpek vurularak öldürüldü. Mahalleli, köpeğin havlamasından rahatsız olanların sahibini uyardığını söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, Dikilitaş Mahallesi’ndeki evin bahçesindeki ‘Kont’ adlı Alman kurt köpeğine dört el ateş etti. Kurşunlardan biri binanın giriş katına isabet etti.

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Köpeğin sahibi Burak Işıkyıldız, kurşun seslerini duyarak dışarı çıktığında yedi yaşındaki köpeğinin cansız bedeniyle karşılaştı. Birinin kaçtığını fark eden Işıkyıldız durumu polise bildirdi. Çevredeki binaların güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın kaçış anının görüntülerine ulaştı.

Daha önceden de köpeğinin zehirlenmeye çalışıldığını iddia eden Işıkyıldız şunları söyledi: “Polisler, vuran kişiyi bulmaya çalışıyorlar ama azmettiren bir kişinin olduğunu düşünüyorum. Bir defa zehirli et attılar, köpeğimiz eğitimli Alman kurdu olduğu için et yemedi. Beni aracılar vasıtasıyla ‘Köpeği öldüreceğiz’ diye tehdit ediyorlardı. Köpeğin ağzı var dili yok. Ben bir canlıya kıyabileceklerini düşünmüyordum. Köpeğin havlamasından rahatsız olmuşlar. Bizim apartmanımızdan şikayet yok. Köpeğim çok uysal bir köpekti saldırganlığı yoktu.”

Mahalle sakinleri de bahçede bakılan köpeğin sürekli havlamasından rahatsız olan bazı kişilerin bir süre önce sahibini uyardığını Kont’un bu nedenle öldürülmüş olabileceğini söyledi.