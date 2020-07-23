Bahçedeki kedi silahla vurularak öldürüldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Mesut Sevim ve Meltem Çağlayan Sevim çiftinin 6.5 yaşındaki kedisi, evlerinin bahçesinde silahla vurularak öldürüldü. Üç aylıkken bakmaya başladıkları ‘Sütlaç’ isimli kediyi öldüren kişinin bulunmasını isteyen çift suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Alaağaç Mahallesi’nde yaşayan çift, sokakta bulup sahiplendikleri, bir bacağı felç yüzünden kesilen kedileri Sütlaç’ın öldürülmesinden dolayı çok üzgün olduklarını ifade etti.

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Meltem Çağlayan Sevim şunları söyledi: “Sütlaç’ı 2014 yılının mayıs ayında bebekken bulduk. Ön sol bacağı felçliydi. Defalarca veteriner kliniklerine götürdük, yapılacak bir şey olmadığı için bacağını kestiler. 6.5 yıldır bakıyordum, yavruları olmuştu, biri bizimle. Bir gece saat 04:00 civarı bir el silah sesi duyduk. Çok yakından geldi. Ürktüğümüz için dışarı çıkmadık. Sabah kedimi göremedim, bahçede Sütlaç’ın ölüsünü gördüm. Sol tarafından silahla vurulmuştu. Ben hem Sütlaçımın hakkını aramak hem de sokakta hayvanlara eziyet eden insanlara tepki göstermek istiyorum. Bu insanlara karşı artık sesimizi çıkarmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Hayvan hakları kanunun çıkması istiyorum bunların da bir can taşıdığı düşünerek cezalandırılması istiyorum.“

Yaşanan bu olaya bir türlü anlam veremediklerini söyleyen avukat Mesut Sevim ise şöyle konuştu: “İstanbul’dan yeşile olan sevgimiz ve özlemimiz nedeniyle Akyazı’ya taşındık. Burada hayvanlarımızla birlikte yaşıyoruz. Kimseye zararı olmayan, üç bacaklı kedimizi kim, niye gece yarısı öldürür? Neden tabancayla vurur hiç anlamış değiliz. Hızlı, atlayıp zıplayan bir hayvan değil, kimseyi rahatsız etmiyor. Bunu neden yaptılar bilmiyoruz. Bu kişinin bulunmasını istiyoruz.”