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Yaramazlara biraz batar!

Bahçedeki çeşmeden su içen çocuğu sopayla döven kişi gözaltında

Adana’nın Seyhan ilçesinde, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Facebook

AA’nın haberine göre 10 yaşındaki M.A., Mustafa Kemal Bulvarı’nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y., elindeki sopayla vurduğu M.A.’yı yaraladı.

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Diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

M.A., Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, T.Y.’yi gözaltına aldı.

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