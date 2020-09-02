Bahçedeki çeşmeden su içen çocuğu sopayla döven kişi gözaltında

Adana’nın Seyhan ilçesinde, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre 10 yaşındaki M.A., Mustafa Kemal Bulvarı’nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y., elindeki sopayla vurduğu M.A.’yı yaraladı.
Diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
M.A., Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, T.Y.’yi gözaltına aldı.