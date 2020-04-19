Bahçede tavla oynayan adama 392 lira ceza: Sosyal mesafeye dikkat ediyorduk

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma yasağına uymayarak oturduğu sitenin bahçesinde arkadaşıyla tavla oynayan adama 392 lira idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Karacasu Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yapılan denetim sırasında arkadaşlarıyla tavla oynayan Soner Karabacak, polisleri görünce tavlayı bırakıp evine kaçtı.

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Polisin anonsuna rağmen bahçeye gelmeyen adam, muhtarın çağrısıyla aşağıya indi.

Karabacak’ın bir gün önce de çarşıya giderek sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ortaya çıktı.

‘Sosyal mesafeyi koruyorduk’

Karabacak tavlasını alırken etraftaki gazetecilere tepki göstererek “Ağabey tavla oynarken sosyal mesafeyi koruyorduk. Zarı havadan atıp birbirimize temas etmeden uzaktan oynuyorduk” dedi.