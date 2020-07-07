Bahçede otururken yorgun mermi isabet etti; kolundan yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Meltem Akbaş’ın koluna, akrabalarıyla bahçede otururken yorgun mermi isabet etti.
Akbaş, dün akşam, ameliyat olacak amcasını ziyaret etmek için Arapzade Mahallesi Barış Caddesi’ndeki evine gitti. Saat 23:00 sıralarında dört yakınıyla bahçede otururken silah sesleri duyuldu. Kolunda acı hisseden ve kanlar içinde kalan Akbaş Orhangazi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Bir çocuk annesi Akbaş’ın koluna tabanca mermisi isabet ettiği belirlendi.
Mermi, bugün ameliyatla çıkarıldı. Akbaş’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Akbaş’ın koluna isabet edilen merminin, tabancayla havaya açılan ateşte, hızını kaybedip yere doğru ivme kazanan yorgun mermi çekirdeği olduğunu belirledi. Merminin, bahçe üzerindeki eterniti delerek Akbaş’ın koluna isabet ettiği saptandı.
Polis, silahı ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.