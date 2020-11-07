Bahçe süsü olarak kullandıkları topa 100 bin sterlin değer biçildi

Britanya’da yaşayan bir aile, evlerinin arka bahçelerinde süs olarak kullandıkları topun Çin’de üretilmiş, 120 yıllık ve çok değerli olduğunu öğrenince kulaklarına inanamadı.

Fotoğraf: BBC

Dorchester’da yaşayan aile, evlerine başka eşyalara değer biçmesi için eksper çağırdı. Eksper ise ‘asıl hazinenin bahçedeki top olduğunu’ söyledi.

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1789 yılından kalma, 258 kilo ağırlığındaki Çin İmparatoru Qianlong döneminde üretilen ağır silaha 100 bin sterlin (1.12 milyon lira) değer biçildi.

Duke’s of Dorchester Müzayede Evi’nin müdürü Lee Young şöyle konuştu: “Bu tip topları Asya dışında görmek şaşırtıcı. Çok nadiren olan bir şey. Pekin’de rastlamanız çok doğal ama burada birinin bahçesinde bulması inanılmaz. Aile sıradan bir şey gibi tutuyormuş bahçede. Onlar da çok şaşırmışlar değerini duyunca.”

Topun pazartesi günü (9 Kasım) açık artırmaya satışa sunulacağı belirtildi.