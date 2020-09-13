Bahçe kullanımı nedeniyle çıkan kavgada iki oğluyla birlikte gelinini öldürdü

Balıkesir’de kardeşler arasında, evlerinin bahçesinin kullanımı nedeniyle kavgada ayırmak için araya giren iki çocuk annesi Çiğdem D. kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi’nde yaşanan olayda baba Bahri D., miras kalan bahçeyi, kullanımı üzerine anlaşmazlık yaşayan oğulları Ramazan D., Ali D., ve Aykut D. arasında bölüştürdü.

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Dün sabah saatlerinde de köye kadastro görevlisi getirten baba, oğulları arasında bölüştürülen bahçeye kazıklar çaktırarak işaret koydurttu.

Kardeşlerden Ramazan D.’nin eşi Çiğdem D. (33) iddiaya göre, akşam saatlerinde çakılan kazıkları çıkardı. Bir süre sonra kazıkların çıkarıldığını gören baba Bahri D. ile oğulları Ali. D. ve Aykut D., kardeşleri Ramazan D. ile kavga etmeye başladı. Eşinin kavga ettiğini görüp ayırmak için müdahale eden Çiğdem D., kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından kürek ve sopayla dövülerek öldürüldü. Ramazan D. ise yaralandı.

Ramazan D., Burhaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken Bahri D. ile oğulları Ali ve Aykut D., jandarma tarafından gözaltına alındı.