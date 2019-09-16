Bahçe duvarındaki taş, M.Ö 4’üncü yüzyıla ait ‘Geç Roma Dönemi’ mezar taşı çıktı

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki tarihi Yesemek Heykel Atölyesi’ndeki kazı çalışmalarında bir evin çevresine 50 yıl önce yapılan bahçe duvarında kullanılmış ‘Geç Roma Dönemi’ne ait mezar taşı bulundu.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre, Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında devam eden kazı çalışmaları sırasında çevrede yüzey araştırması yapan ekip, bir evin briketten bahçe duvarında kullanılan garip şekilli bir taş fark etti.

Reklam

Ekip yakından incelediği taşın, Geç Roma Dönemi’nden, M.Ö. 3-4’üncü yüzyıllara ait mezar taşı olduğunu belirledi. Taş 50 yıl önce tarlada bulunarak duvar yapılırken yerleştirilmiş.

Taşta Grekçe ‘Özgür/azatlı kız kardeşi için yaptırdı’ ibaresi yer alıyor.