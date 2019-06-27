Bahamalar’da tatil yapan kadın köpekbalıklarının saldırısında öldü

Bahamalar’da tatil yapan 21 yaşındaki Amerikalı bir kadın üç köpekbalığının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
ABD’nin Kaliforniya eyaleti yerel medya kuruluşu ABC7’de yer alan habere göre 21 yaşındaki Jordan Lindsay 26 Haziran’da ailesiyle birlikte şnorkelle yüzerken, Rose Island yakınlarında üç köpekbalığının saldırısına uğradı.
Lindsay kol, bacak ve kalçasından ısırıldığı sağ kolu koptu. Genç kadın hastanede hayatını kaybetti.
Ailesi köpekbalıklarını görüp genç kadına seslenmiş ama Lindsay duymamış.