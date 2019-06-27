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Yaramazlara biraz batar!

Bahamalar’da tatil yapan kadın köpekbalıklarının saldırısında öldü

Bahamalar’da tatil yapan 21 yaşındaki Amerikalı bir kadın üç köpekbalığının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Michael Lindsay – ABC7 (ortada Jordan Linsey ve ailesi )

ABD’nin Kaliforniya eyaleti yerel medya kuruluşu ABC7’de yer alan habere göre 21 yaşındaki Jordan Lindsay 26 Haziran’da ailesiyle birlikte şnorkelle yüzerken, Rose Island yakınlarında üç köpekbalığının saldırısına uğradı.

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Lindsay kol, bacak ve kalçasından ısırıldığı sağ kolu koptu. Genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

Ailesi köpekbalıklarını görüp genç kadına seslenmiş ama Lindsay duymamış.

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